Крымские власти опровергли заявление Киева о телевещании на полуостров

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что вещание украинских теле- и радиоканалов на Крым не осуществляется. Он также отметил, что оно остается нереализованной фантазией Киева.

Об этом сообщает РИА Новости. 29 марта Министерство информационной политики Украины заявило о старте пробного вещания телеканала UAITV на Крым. Полонский заявил, что с иронией относится к подобным заявлениям.