СК РФ: В квартире владелицы кемеровского ТЦ прошли обыски

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что в квартире гендиректора компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлии Богдановой прошли обыски. Богданова является владелицей ТЦ «Зимняя вишня».

По словам Петренко, в ближайшее время Богдановой будет предъявлено обвинение по статье о нарушении требований пожарной безопасности, которое повлекло смерть двух и более лиц. Ранее сообщалось о задержании владелицы ТЦ.

Напомним, 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел серьезный пожар, жертвами которого стали 64 человека.