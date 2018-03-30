Трамп пообещал Путину, что выиграет потенциальную гонку вооружений - СМИ

Об этом, уверяет газета NBS News, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, в частности, говорили во время последнего телефонного разговора.

Согласно данным издания, Трамп предупредил Путина, что, если Россия намерена вновь развязать гонку вооружений, американцы помогут это устроить, но выиграет эту гонку Вашингтон.

Последний телефонный разговор американского и российского лидеров состоялся 20 марта. Трамп поздравил Путина с переизбранием на пост президента страны.