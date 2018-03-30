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 ЦПВС: Гумпаузы для вывода боевиков в Идлиб будут продлены

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 ЦПВС: Гумпаузы для вывода боевиков в Идлиб будут продлены

ЦПВС: Гумпаузы для вывода боевиков в Идлиб будут продлены
9:22   30 Марта 2018
Весь мир
54

ЦПВС: Гумпаузы для вывода боевиков в Идлиб будут продлены

ЦПВС: Гумпаузы для вывода боевиков в Идлиб будут продлены

Гуманитарные паузы для вывода оставшихся боевиков и их семей в зону деэскалации «Идлиб» будут продлены. Об этом сообщило Министерство обороны России со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС). 

Из населенного пункта Арбил в районе Восточной Гуты с 24 марта продолжается вывод боевиков группировки «Фейлак Ар-Рахман». Договоренность об этом была достигнута ЦПВС и лидерами группировки. 

Ранее сообщалось, что с момента ввода гуманитарных пауз Восточную Гуту покинуло более 136 тысяч человек. 

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #гуманитарная пауза #восточная гута
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