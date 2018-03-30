ЦПВС: Гумпаузы для вывода боевиков в Идлиб будут продлены

Гуманитарные паузы для вывода оставшихся боевиков и их семей в зону деэскалации «Идлиб» будут продлены. Об этом сообщило Министерство обороны России со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Из населенного пункта Арбил в районе Восточной Гуты с 24 марта продолжается вывод боевиков группировки «Фейлак Ар-Рахман». Договоренность об этом была достигнута ЦПВС и лидерами группировки.

Ранее сообщалось, что с момента ввода гуманитарных пауз Восточную Гуту покинуло более 136 тысяч человек.