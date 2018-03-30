Сеул выразил протест Токио в связи с притязаниями на острова Токто

Южная Корея не согласна с притязаниями Японии на острова Токто. Сейчас территория контролируется вооруженными южнокорейскими силами. О протесте сообщил официальный представитель МИД.

Отмечается, что речь идет о написании учебников по истории в Японии. Методическое руководство по написанию учебников для старших классов, которое ранее было одобрено правительством, предлагает называть острова Токто японскими.

Напомним, по мнению японских властей, Республика Корея незаконно заняла острова, которые в 1905 году были включены в состав Японской империи. В то же время в Пхеньяне и Сеуле подчеркнули, что острова всегда принадлежали Корейскому государству.