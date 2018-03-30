Более 40 тысяч человек покинули Восточную Гуту за неделю
За прошедшую неделю более 40 тысяч человек покинули район Восточной Гуты через гуманитарные коридоры. Об этом сообщило оборонное ведомство России.
Уточняется, что с начала работы гуманитарных коридоров в сирийском районе порядка 136,2 тысячи человек воспользовались ими и покинули опасные территории. Стоит отметить, что гумкоридорами могут воспользоваться не только мирные жители, но и боевики, которые решили сдаться, а также их семьи.
Ранее стало известно, что сирийские военные обезвредили 36 террористов с заминированными поясами.