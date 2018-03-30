Штаб ликвидации ЧС: Очаг возгорания в ТЦ в Кемерово находится батутной яме

В оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС сообщили, что пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался в батутной яме. В ней находились две ванны с мягкими кубиками, в одной из них произошла вспышка, повлекшая пожар.

Отмечается, что это одна из версий. Очаг возгорания, как и причины пожара можно будет установить только после ряда экспертиз. Рассматриваются две версии произошедшего: поджог и короткое замыкание.

Ранее завершился разбор завалов в территории здания. Порядка 700 спасателей и 195 единиц техники были задействованы в ходе ликвидации последствий пожара.