В Свердловской области обесточат завод за долг в 33 миллиона рублей‍

На Баранчинском электромеханическом заводе из-за долга в 33 миллиона рублей отключат электроснабжение. Об этом сообщает пресс-служба свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Как отмечается, предприятие не платило за электричество семь месяцев. Ежемесячно завод расходует 1,1 миллиона киловатт в час на сумму 4,2 миллиона рублей. Подчеркивается, что администрация БЭМЗ также регулярно нарушает исполнение графиков реструктуризации задолженности.

В энергетической компании сообщили, что при возможных жестких мерах завод должен будет обеспечить бесперебойное электроснабжение абонентам, которые зависят от него. В «ЭнергосбыТ Плюс» заявили, что в отношении предприятия-неплательщика уже начата процедура банкротства.