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Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Союз»

 В Свердловской области обесточат завод за долг в 33 миллиона рублей‍

В Свердловской области обесточат завод за долг в 33 миллиона рублей‍
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 Власти Киева хотят переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины

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7:55   30 Марта 2018
Россия
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В Свердловской области обесточат завод за долг в 33 миллиона рублей‍

В Свердловской области обесточат завод за долг в 33 миллиона рублей‍

На Баранчинском электромеханическом заводе из-за долга в 33 миллиона рублей отключат электроснабжение. Об этом сообщает пресс-служба свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Как отмечается, предприятие не платило за электричество семь месяцев. Ежемесячно завод расходует 1,1 миллиона киловатт в час на сумму 4,2 миллиона рублей. Подчеркивается, что администрация БЭМЗ также регулярно нарушает исполнение графиков реструктуризации задолженности.

В энергетической компании сообщили, что при возможных жестких мерах завод должен будет обеспечить бесперебойное электроснабжение абонентам, которые зависят от него. В «ЭнергосбыТ Плюс» заявили, что в отношении предприятия-неплательщика уже начата процедура банкротства.

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Автор: Олег Королев
#екатеринбург #свердловская область #баранчинский электромеханический завод #долги за электричество
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