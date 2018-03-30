В Петербурге представят книгу памяти к годовщине теракта в метро

Книгу памяти к годовщине теракта в петербургском метро представят в годовщину трагедии. Об этом сообщил замглавы ГУП «Петербургский метрополитен» Игорь Выборнов.

Презентация пройдет в управлении метрополитена. Также он отметил, что в этот день на станциях усилят меры безопасности. В городе также пройдет ряд мероприятий, посвященных трагедии.

В пресс-службе предприятия уточнили, что в книге собраны 15 историй, рассказанных родственниками и друзьями людей, чьи жизни прервала трагедия.

Взрыв в вагоне петербургского метро произошел 3 апреля минувшего года. Жертвами стали 15 человек, еще 100 пострадали.