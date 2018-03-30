На каналах и реках Петербурга начали вскрывать лед

В Петербурге с четверга начались работы по вскрытию льда на центральных водоканалах и реках. Об этом сообщает городской главк МЧС.

Как отмечается, вскрытием льда занимается предприятие «Ленводхоз». Покрытие начали вскрывать на реках Мойка и Фонтанка, а также на канале Грибоедова и Крюковом канале.

В Петербурге с 15 марта начал действовать запрет выхода на ледовое покрытие. В связи с мероприятиями спасатели вновь предупреждают об опасности выхода на лед.