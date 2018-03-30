СК РФ: Задержана гендиректор компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня»

Гендиректор компании-собственника сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Юлия Богданова задержана. Об этом сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Как отмечается, здание торгового центра принадлежало ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». Следователи установили, что сотрудники ТЦ неоднократно уведомляли генерального директора о недостатках системы противопожарной безопасности. Отмечается, что Богданова, занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков.

Петренко отметила, что Богдановой в ближайшее время будут предъявлены обвинения по статье УК «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц». Ей грозит срок до семи лет.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.