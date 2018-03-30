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В Таиланде в загоревшемся на ходу автобусе погибли 20 человек
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Союз»

Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Союз»

 В Свердловской области обесточат завод за долг в 33 миллиона рублей‍

В Свердловской области обесточат завод за долг в 33 миллиона рублей‍
«Пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе

«Пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе

 Власти Киева хотят переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины

Власти Киева хотят переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины
СМИ: Российская сельхозпродукция может вытеснить товары из США с рынка Китая

СМИ: Российская сельхозпродукция может вытеснить товары из США с рынка Китая

 В Таиланде в загоревшемся на ходу автобусе погибли 20 человек

В Таиланде в загоревшемся на ходу автобусе погибли 20 человек
7:17   30 Марта 2018
Россия
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В Москве началось строительство станции метро «Воронцовская»

В Москве началось строительство станции метро «Воронцовская»

В Москве началось строительство станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) «Воронцовская». Об этом сообщает столичный стройкомплекс.

Как отмечается, в районе пересечения Хлебобулочного проезда с Профсоюзной улицей сейчас ставят ограждающие конструкции, разрабатывают монтажную камеру для тоннелепроходческого щита и переустраивают инженерные сети.

Протяженность южного участка Большой кольцевой линии, на котором строится станция, составит 6,2 километра.

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Автор: Олег Королев
#москва #метро #воронцовская
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