В Москве началось строительство станции метро «Воронцовская»

В Москве началось строительство станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) «Воронцовская». Об этом сообщает столичный стройкомплекс.

Как отмечается, в районе пересечения Хлебобулочного проезда с Профсоюзной улицей сейчас ставят ограждающие конструкции, разрабатывают монтажную камеру для тоннелепроходческого щита и переустраивают инженерные сети.

Протяженность южного участка Большой кольцевой линии, на котором строится станция, составит 6,2 километра.