На Бирюлевской линии столичного метро построят шесть станций

В Московском метрополитене на Бирюлевской лнии построят шесть станций. Об этом сообщил заммэра столицы Марат Хуснуллин.

По его словам, при сооружении Большой кольцевой линии метро закладывается возможность строительства новых радиальных направлений, которые охватят районы без подземки. Ожидается, что новые станции будут называться «Бирюлево-Восточное», «Кленовый бульвар», «Сабурово», «Бирюлево-Западное», «Курьяново» и «Царицыно».

При этом подчеркивается, что конкретные решения будут приниматься летом во время формирования Адресной инвестиционной программы.