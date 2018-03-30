СМИ: Российская сельхозпродукция может вытеснить товары из США с рынка Китая

Сельхозпродукция из России может вытеснить американские товары с китайского рынка. Об этом сообщают «Известия».

Пекин 31 марта может повысить импортные пошлины на 128 наименований товаров из США. Газета отмечает, что соевые бобы, вино и свинина могут заменить на рынке КНР аналоги из США.

Глава организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин отметил, что торговая война между КНР и США приведет к тому, что Пекин будет искать других, более предсказуемых поставщиков на свой рынок. Он подчеркнул, что выбор осуществляется в пользу тех, кто способен к надежности и взаимоуважению.