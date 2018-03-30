В Таиланде в загоревшемся на ходу автобусе погибли 20 человек

В Таиланде при пожаре в двухъярусном автобусе погибли 20 трудовых мигрантов. Об этом сообщает тайская газета Nation.

Инцидент произошел в провинции Так. Автобус перевозил 47 мигрантов из Мьянмы в один из индустриальных парков провинции Патхум Тхани. Около 00:00 машина загорелась изнутри.

Выжившие в пожаре сообщили, что возгорание в середине салона и мгновенно распространилось на заднюю часть автобуса. Водитель успел остановить машину, после чего 24 пассажира смогли его покинуть. Отмечается, что 20 человек, находившихся в задней части машины, сгорели заживо.

Прибывшие пожарные быстро справились с огнем. При этом они не успели спасти людей, оказавшихся в ловушке.