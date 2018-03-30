Наследный принц Саудовской Аравии заявил о возможной войне с Ираном

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заявил о возможной войне с Ираном. Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal.

По его словам, Эр-Рияд должен добиться того, чтобы избежать военного конфликта с Тегераном. При этом он отметил, что если этого не случится, что война с Ираном начнется через 10-15 лет.

Ранее интервью телеканалу NBC наследный принц Саудовской Аравии заявил, что его страна не хочет обзаводиться ядерным оружием. Однако, если это сделает Тегеран, то Эр-Рияд последует примеру.