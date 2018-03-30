Закрытие консульства в Сиэтле затронет интересы 30 тысяч россиян

Закрытие консульства может затронуть интересы 30 тысяч россиян, проживающих на территории региона. Об этом заявил генконсул РФ в Сиэтле Валерий Тимашов.

Он отметил, что консульство оценивает число проживающих на территории региона более 30 тысяч россиян. Дипломат подчеркнул, что если в целом на территории США живет 100 тысяч россиян, то фактически удар нанесен по трети русскоязычной общины.

Тимашов при этом заявил, что граждане РФ не останутся без консульской поддержки в США. Также генконсул назвал «чушью» сообщения о причастности сотрудников консульства к шпионажу