Мы в соц.сетях:
Корабли ВМФ отбили нападение условного противника в Каспийском море

Корабли ВМФ отбили нападение условного противника в Каспийском море

 Не прошедших ранее военную службу по состоянию здоровья призовут весной

Не прошедших ранее военную службу по состоянию здоровья призовут весной
«Пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе

«Пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе

 Власти Киева хотят переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины

Власти Киева хотят переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины
В Таиланде в загоревшемся на ходу автобусе погибли 20 человек

В Таиланде в загоревшемся на ходу автобусе погибли 20 человек

 Наследный принц Саудовской Аравии заявил о возможной войне с Ираном

Наследный принц Саудовской Аравии заявил о возможной войне с Ираном
Корабли ВМФ отбили нападение условного противника в Каспийском море

Корабли ВМФ отбили нападение условного противника в Каспийском море

 Не прошедших ранее военную службу по состоянию здоровья призовут весной

Не прошедших ранее военную службу по состоянию здоровья призовут весной
«Пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе

«Пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе

 Власти Киева хотят переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины

Власти Киева хотят переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины
В Таиланде в загоревшемся на ходу автобусе погибли 20 человек

В Таиланде в загоревшемся на ходу автобусе погибли 20 человек

 Наследный принц Саудовской Аравии заявил о возможной войне с Ираном

Наследный принц Саудовской Аравии заявил о возможной войне с Ираном
5:20   30 Марта 2018
Весь мир
36

Венесуэла заявила о солидарности с Россией в связи с высылкой дипломатов

Венесуэла заявила о солидарности с Россией в связи с высылкой дипломатов

Венесуэльское правительство обеспокоено высылкой российских дипломатов из ряда западных стран и выражает свою солидарность с Москвой. Об этом говорится в сообщении МИД Венесуэлы.

Как отмечается, президент от имени правительства и народа Венесуэлы выражает солидарность с Россией и обеспокоенность высылкой российских дипломатов из США и некоторых европейских стран.

Накануне Венесуэла призвала международное сообщество прекратить действия, нарушающие международное право и дипломатические конвенции. В Каракасе отметили, что данные меры ведут к усилению напряженности и глобальной нестабильности.

В понедельник ряд стран Запада объявили, что высылают  российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #венесуэла #высылка дипломатов рф
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Курды не спят. Эксперт посоветовал российским туристам не терять бдительность в Турции Весь мир
Курды не спят. Эксперт посоветовал российским туристам не терять бдительность в Турции
Сепаратисты продолжают устраивать теракты на территории страны НАТО.
19:38   29 Марта 2018
119
Бизнес шагает в ногу с наукой. Российский АПК получит два высокотехнологичных завода Россия

Бизнес шагает в ногу с наукой. Российский АПК получит два высокотехнологичных завода

18:00   29 Марта 2018
72
Легализация криптовалют может разрушить финансовую систему России Экономика

Легализация криптовалют может разрушить финансовую систему России

15:22   29 Марта 2018
72
Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против» Ближнее зарубежье

Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против»

12:43   29 Марта 2018
3713
Новости smi2.ru
Кузбасский пленник. Кто станет губернатором, когда Тулеева освободят

Кузбасский пленник. Кто станет губернатором, когда Тулеева освободят

 Оператор Yota предложил тариф без голосовой связи

Оператор Yota предложил тариф без голосовой связи

 Потерявший в пожаре всю семью кемеровчанин: Двери в кинозал закрыли сами посетители

Потерявший в пожаре всю семью кемеровчанин: Двери в кинозал закрыли сами посетители

 Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против»

Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против»