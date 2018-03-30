Венесуэла заявила о солидарности с Россией в связи с высылкой дипломатов

Венесуэльское правительство обеспокоено высылкой российских дипломатов из ряда западных стран и выражает свою солидарность с Москвой. Об этом говорится в сообщении МИД Венесуэлы.

Как отмечается, президент от имени правительства и народа Венесуэлы выражает солидарность с Россией и обеспокоенность высылкой российских дипломатов из США и некоторых европейских стран.

Накануне Венесуэла призвала международное сообщество прекратить действия, нарушающие международное право и дипломатические конвенции. В Каракасе отметили, что данные меры ведут к усилению напряженности и глобальной нестабильности.

В понедельник ряд стран Запада объявили, что высылают российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».