Мы в соц.сетях:
Корабли ВМФ отбили нападение условного противника в Каспийском море

Корабли ВМФ отбили нападение условного противника в Каспийском море

 Не прошедших ранее военную службу по состоянию здоровья призовут весной

Не прошедших ранее военную службу по состоянию здоровья призовут весной
«Пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе

«Пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе

 Власти Киева хотят переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины

Власти Киева хотят переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины
Венесуэла заявила о солидарности с Россией в связи с высылкой дипломатов

Венесуэла заявила о солидарности с Россией в связи с высылкой дипломатов

 Дороги Евросоюза приспособят под танки НАТО

Дороги Евросоюза приспособят под танки НАТО
Корабли ВМФ отбили нападение условного противника в Каспийском море

Корабли ВМФ отбили нападение условного противника в Каспийском море

 Не прошедших ранее военную службу по состоянию здоровья призовут весной

Не прошедших ранее военную службу по состоянию здоровья призовут весной
«Пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе

«Пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе

 Власти Киева хотят переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины

Власти Киева хотят переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины
Венесуэла заявила о солидарности с Россией в связи с высылкой дипломатов

Венесуэла заявила о солидарности с Россией в связи с высылкой дипломатов

 Дороги Евросоюза приспособят под танки НАТО

Дороги Евросоюза приспособят под танки НАТО
5:00   30 Марта 2018
Весь мир
34

Дороги Евросоюза приспособят под танки НАТО

Дороги Евросоюза приспособят под танки НАТО

Брюссель намерен упростить перемещение военной техники между странами-участницами Евросоюза. Об этом говорится в плане Еврокомиссии. 

В минувшем году в ЕС провели оценку транспортной инфраструктуры стран Североморско-Балтийского транспортного коридора (Литва, Польша, Нидерланды, Латвия, Финляндия Эстония, Германия, Бельгия). В ходе анализа выяснилось, что часть техники не может перемещаться по железным дорогам и мостам этих государств из-за крупных габаритов и массы.

В связи с этим Евросоюз до конца следующего года проверит все мосты и железные дороги на предмет пригодности к транспортировке военной техники. По итогам анализа Брюссель примет решение о срочной реконструкции некоторых объектов инфраструктуры ЕС.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#евросоюз #нато #дороги
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Курды не спят. Эксперт посоветовал российским туристам не терять бдительность в Турции Весь мир
Курды не спят. Эксперт посоветовал российским туристам не терять бдительность в Турции
Сепаратисты продолжают устраивать теракты на территории страны НАТО.
19:38   29 Марта 2018
113
Бизнес шагает в ногу с наукой. Российский АПК получит два высокотехнологичных завода Россия

Бизнес шагает в ногу с наукой. Российский АПК получит два высокотехнологичных завода

18:00   29 Марта 2018
72
Легализация криптовалют может разрушить финансовую систему России Экономика

Легализация криптовалют может разрушить финансовую систему России

15:22   29 Марта 2018
71
Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против» Ближнее зарубежье

Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против»

12:43   29 Марта 2018
3674
Новости smi2.ru
Кузбасский пленник. Кто станет губернатором, когда Тулеева освободят

Кузбасский пленник. Кто станет губернатором, когда Тулеева освободят

 Оператор Yota предложил тариф без голосовой связи

Оператор Yota предложил тариф без голосовой связи

 Потерявший в пожаре всю семью кемеровчанин: Двери в кинозал закрыли сами посетители

Потерявший в пожаре всю семью кемеровчанин: Двери в кинозал закрыли сами посетители

 Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против»

Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против»