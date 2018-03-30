Дороги Евросоюза приспособят под танки НАТО

Брюссель намерен упростить перемещение военной техники между странами-участницами Евросоюза. Об этом говорится в плане Еврокомиссии.

В минувшем году в ЕС провели оценку транспортной инфраструктуры стран Североморско-Балтийского транспортного коридора (Литва, Польша, Нидерланды, Латвия, Финляндия Эстония, Германия, Бельгия). В ходе анализа выяснилось, что часть техники не может перемещаться по железным дорогам и мостам этих государств из-за крупных габаритов и массы.

В связи с этим Евросоюз до конца следующего года проверит все мосты и железные дороги на предмет пригодности к транспортировке военной техники. По итогам анализа Брюссель примет решение о срочной реконструкции некоторых объектов инфраструктуры ЕС.