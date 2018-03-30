Корабли ВМФ отбили нападение условного противника в Каспийском море

Отряд артиллерийских катеров Каспийской флотилии проекта 1204 «Шмель» провел учения по отражению нападения диверсионной группы условного противника. Об этом сообщил глава пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Учения проходили в акватории в морском полигоне боевой подготовки, расположенном в Каспийскому морю. По их замыслу, отряд артиллерийских катеров в составе четырех единиц при патрулировании в зоне ответственности обнаружил группу быстроходных катеров, не отвечающих на радиозапросы. При сближении с неопознанными надводными средствами отряд «Шмелей» встретил вооруженное сопротивление,

Астафьев отметил, что во время учений экипажи артиллерийских катеров моментально вступили в бой с условным противником и уничтожили быстроходные средства из 76-миллиметровых орудий «Д-56ТС». В ходе маневров использовались средства имитации и холостые боеприпасы.