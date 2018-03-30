Не прошедших ранее военную службу по состоянию здоровья призовут весной

Около трех тысяч человек, не сумевших пройти срочную военную службу ранее по состоянию здоровья, призовут весной. Об этом сообщил глава организационно-мобилизационного управления генштаба ВС Евгений Бурдинский.

Ранее российские законы не позволяли принимать на военную службу граждан, освобожденных от нее по состоянию здоровья, но впоследствии поправивших его и желающих служить в армии.

Бурдинский в интервью газете МО РФ «Красная звезда» напомнил, что 29 декабря минувшего года президент России подписал закон № 444-ФЗ, в соответствии с которым данные граждане могут после медицинского освидетельствования быть призванными на военную службу. В Минобороны прогнозируют, что около трех тысяч молодых людей смогут исполнить воинский долг.