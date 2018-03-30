Мы в соц.сетях:
Корабли ВМФ отбили нападение условного противника в Каспийском море

Корабли ВМФ отбили нападение условного противника в Каспийском море

 Не прошедших ранее военную службу по состоянию здоровья призовут весной

Не прошедших ранее военную службу по состоянию здоровья призовут весной
«Пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе

«Пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе

 Власти Киева хотят переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины

Власти Киева хотят переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины
Венесуэла заявила о солидарности с Россией в связи с высылкой дипломатов

Венесуэла заявила о солидарности с Россией в связи с высылкой дипломатов

 Дороги Евросоюза приспособят под танки НАТО

Дороги Евросоюза приспособят под танки НАТО
Корабли ВМФ отбили нападение условного противника в Каспийском море

Корабли ВМФ отбили нападение условного противника в Каспийском море

 Не прошедших ранее военную службу по состоянию здоровья призовут весной

Не прошедших ранее военную службу по состоянию здоровья призовут весной
«Пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе

«Пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе

 Власти Киева хотят переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины

Власти Киева хотят переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины
Венесуэла заявила о солидарности с Россией в связи с высылкой дипломатов

Венесуэла заявила о солидарности с Россией в связи с высылкой дипломатов

 Дороги Евросоюза приспособят под танки НАТО

Дороги Евросоюза приспособят под танки НАТО
3:54   30 Марта 2018
Россия
62

Тулеев перечислил свой заработок за день семьям жертв пожара в ТЦ

Тулеев перечислил свой заработок за день семьям жертв пожара в ТЦ

Глава Кемеровской области Аман Тулеев и его заместители перечислили свой однодневный заработок на счет помощи семьям погибших при пожаре в Кемерове. Об этом сообщает областная администрация.

По состоянию на четверг, на благотворительный счет поступило 24,3 миллиона рублей. На счет поступают пожертвования от трудовых коллективов организаций, компаний, предприятий и жителей различных регионов России. Также деньги поступают из других стран.

Отмечается, что губернатор Кемеровской области и заместители перечислили однодневный заработок на счет помощи семьям погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#кемерово #аман тулеев #пожар в тц
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Курды не спят. Эксперт посоветовал российским туристам не терять бдительность в Турции Весь мир
Курды не спят. Эксперт посоветовал российским туристам не терять бдительность в Турции
Сепаратисты продолжают устраивать теракты на территории страны НАТО.
19:38   29 Марта 2018
113
Бизнес шагает в ногу с наукой. Российский АПК получит два высокотехнологичных завода Россия

Бизнес шагает в ногу с наукой. Российский АПК получит два высокотехнологичных завода

18:00   29 Марта 2018
72
Легализация криптовалют может разрушить финансовую систему России Экономика

Легализация криптовалют может разрушить финансовую систему России

15:22   29 Марта 2018
71
Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против» Ближнее зарубежье

Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против»

12:43   29 Марта 2018
3674
Новости smi2.ru
Кузбасский пленник. Кто станет губернатором, когда Тулеева освободят

Кузбасский пленник. Кто станет губернатором, когда Тулеева освободят

 Оператор Yota предложил тариф без голосовой связи

Оператор Yota предложил тариф без голосовой связи

 Потерявший в пожаре всю семью кемеровчанин: Двери в кинозал закрыли сами посетители

Потерявший в пожаре всю семью кемеровчанин: Двери в кинозал закрыли сами посетители

 Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против»

Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против»