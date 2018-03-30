Тулеев перечислил свой заработок за день семьям жертв пожара в ТЦ

Глава Кемеровской области Аман Тулеев и его заместители перечислили свой однодневный заработок на счет помощи семьям погибших при пожаре в Кемерове. Об этом сообщает областная администрация.

По состоянию на четверг, на благотворительный счет поступило 24,3 миллиона рублей. На счет поступают пожертвования от трудовых коллективов организаций, компаний, предприятий и жителей различных регионов России. Также деньги поступают из других стран.

Отмечается, что губернатор Кемеровской области и заместители перечислили однодневный заработок на счет помощи семьям погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».