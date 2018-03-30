Вашингтон лишили неприкосновенности здание резиденции генконсула РФ в Сиэтле

Американские власти нотой отозвали дипломатическую неприкосновенность здания резиденции генконсула России в Сиэтле. Об этом сообщил генконсул Валерий Тимашов.

По его словам, с правовой точки зрения страна пребывания дает свое решение решение на использование здания в качестве резиденции. Дипломат отметил, что власти США в официальном порядке нотой отзывают и практически лишают это здание дипломатического иммунитета и неприкосновенности.

Тимашов подчеркнул, что повторяется сценарий, который имел место полгода назад с генеральным консульством в Сан-Франциско.

Также российский дипломат заявил, что у дипломатов есть уже запланированная встреча с представителем Госдепартамента. По мнению Тимашова, американская сторона хочет удостовериться, что генеральное консульство закрыто и территория освобождена.