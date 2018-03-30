На Плесецке прошли вторые испытания баллистической ракеты «Сармат»

На космодроме Плесецк прошли вторые испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом сообщает газета МО РФ «Красная звезда»

Как отмечается, очередные бросковые испытания на космодроме Плесецк позволили подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета. Подчеркивается, что предстартовые операции осуществлялись строго по намеченной программе.

Также ракетные войска стратегического назначения оценили правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса, оснащенного межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат»

Президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию 1 марта рассказал о новейших видах российского стратегического вооружения. Российский лидер продемонстрировал компьютерную модель испытания оружия, в том числе - ракеты «Сармат».