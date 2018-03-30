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3:06   30 Марта 2018
Россия
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Самолеты ВКС шесть раз за неделю вылетали на перехват иностранных разведчиков

Самолеты ВКС шесть раз за неделю вылетали на перехват иностранных разведчиков

Российские самолеты в течение прошедшей недели шесть раз поднимались для перехвата и сопровождения иностранных воздушных судов, совершавших полет вблизи границ РФ.

Об этом в пятницу сообщает Министерство обороны РФ, через свой официальный печатный орган - газету «Красная звезда».

В частности, издание приводит инфографику, из которой следует, что разведку у воздушных границ России вели в течение недели 23 иностранных летательных аппарата.

Также сообщается, что российские специалисты в соответствии с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) провели инспекцию на территории США. В то же время зарубежные специалисты на территории РФ инспекций не проводили.

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Автор: Александр Люблинский
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