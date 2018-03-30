СМИ: В Швеции возрос спрос на билеты в Россию

Летний чемпионат мира по футболу вызвал у жителей Швеции высокий спрос на билеты в Россию. Об этом пишет Aftonbladet.

По информации издания, число забронированных поездок выросло «лавинообразно». более чем в десять раз. Отмечается, что это связано с высоким интересом к ЧМ-2018, а также отсутствием необходимости подачи документов на визу - для этого достаточно паспорта болельщика (Fan ID).

Отмечается, что у жителей Швеции Россия никогда не была популярной страной для отдыха. Издание подчеркивает, что нынешние показатели примечательны.