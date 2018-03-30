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2:51   30 Марта 2018
Россия
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Минздрав: Заболеваемость гриппом в России за год снизилось вдвое

Минздрав: Заболеваемость гриппом в России за год снизилось вдвое

Министерство здравоохранения РФ опубликовало отчет, в котором говорится, что в 2017 году уровень заболеваемости гриппом в России снизился почти в два раза по сравнению с предыдущим периодом.

Данные, обнародованные Минздравом, в пятницу приводит издание «Известия».

«Заболеваемость гриппом в России в 2017-м упала почти вдвое по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные отчета Минздрава за подписью главы ведомства Вероники Скворцовой», - говорится в материале.

Там же отмечается, что статистика Минздрава о снижении уровня заболеваемости гриппом в нашей стране подтверждается данными Роспотребнадзора, из которых следует, что, если в 2016 году на 100 тысяч населения было зафиксировано 60,5 случаев заболевания гриппом, то в 2017 этот показатель снизился до 34,9.

В статье уточняется уточняется, что, несмотря на подтверждение пользы прививок от гриппа, снижение заболеваемости в 2017 году связано еще и со сменой методики ведения статистики – сейчас гриппом называют лишь случаи, подтвержденные анализами. При этом отмечается, что снижение этого показателя неуклонно наблюдается с 1997 года, когда на 100 тысяч человек было зафиксировано 5173,8 случаев заболевания, то есть за 20 лет уровень заболевания гриппом сократился почти в 150 раз.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #роспотребнадзор #общество #снижение #статистика #минздрав #грипп #уровень заболеваемости
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