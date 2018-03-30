Белый дом: Высылка дипломатов знаменует дальнейшее ухудшение отношений с РФ

Решение о высылке американских дипломатов из РФ знаменуют дальнейшее ухудшение отношений между двумя странами. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома.

В сообщении отмечается, что действия России по высылке американских дипломатов знаменуют собой дальнейшее ухудшение российско-американских отношений.

В Белом доме подчеркнули, что высылка «российских разведчиков» США и их союзниками стала «адекватным ответом на российское нападение в Великобритании». Подчеркивается, что ответ Москвы не был неожиданным для Вашингтона.