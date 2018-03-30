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2:23   30 Марта 2018
Весь мир
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Глава нацразведки США боится кибератак на финансовую систему страны

Глава нацразведки США боится кибератак на финансовую систему страны

Одной из наиболее серьезных угроз для США является кибератака на финансовую систему страны, сравнимая по масштабу с терактами 11 сентября 2001 года.

Об этом в четверг заявил глава Национальной разведки США Дэниел Коутс, выступавший в Техасском университете в городе Остин. По словам Коутса, инструменты, которые в своих атаках используют хакеры, можно сравнить с оружейными системами.

«Одним нажатием клавиши можно осуществить мощную атаку на нашу финансовую систему, энергосистемы, на жизненно важную инфраструктуру», - считает директор разведывательного ведомства.

Также он отметил, что, не спит по ночам, думая о двух угрозах для США – «угрозе обмена ядерными ударами» и «11 сентября в киберсфере». По словам Коутса, США недостаточно делают в сфере разработок средств защиты и ответных шагов на возможные угрозы. 

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Автор: Александр Люблинский
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