Глава нацразведки США боится кибератак на финансовую систему страны

Одной из наиболее серьезных угроз для США является кибератака на финансовую систему страны, сравнимая по масштабу с терактами 11 сентября 2001 года.

Об этом в четверг заявил глава Национальной разведки США Дэниел Коутс, выступавший в Техасском университете в городе Остин. По словам Коутса, инструменты, которые в своих атаках используют хакеры, можно сравнить с оружейными системами.

«Одним нажатием клавиши можно осуществить мощную атаку на нашу финансовую систему, энергосистемы, на жизненно важную инфраструктуру», - считает директор разведывательного ведомства.

Также он отметил, что, не спит по ночам, думая о двух угрозах для США – «угрозе обмена ядерными ударами» и «11 сентября в киберсфере». По словам Коутса, США недостаточно делают в сфере разработок средств защиты и ответных шагов на возможные угрозы.