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2:21   30 Марта 2018
Весь мир
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В Восточной Гуте обезвредили 36 террористов с заминированными поясами

В Восточной Гуте обезвредили 36 террористов с заминированными поясами

На гуманитарных коридорах из Восточной Гуты сирийские военные обезвредили 36 человек с заминированными поясами. Об этом сообщает агентство САНА со ссылкой на военный источник.

Как отмечается, с начала выхода жителей через разные гуманитарные коридоры были задержаны 30 мужчин и шесть женщин с заминированными нательными поясами.

Подчеркивается, что четыре женщины надели пояса на себя, две - спрятали в личные вещи. Террористы также положили пятикилограммовую самодельную взрывчатку вместе с ребенком.

Источник отмечает, что целью атак были автобусы с боевиками и членами их семей, а также лагеря временного пребывания где размещены жители Восточной Гуты. Теракты были направлены на то, чтобы обвинить сирийское государство.

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Автор: Олег Королев
#сирия #гуманитарные коридоры #восточная гута
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