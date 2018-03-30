Мы в соц.сетях:
На Плесецке прошли вторые испытания баллистической ракеты «Сармат»

На Плесецке прошли вторые испытания баллистической ракеты «Сармат»

 Самолеты ВКС шесть раз за неделю вылетали на перехват иностранных разведчиков

Самолеты ВКС шесть раз за неделю вылетали на перехват иностранных разведчиков
«Пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе

«Пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе

 Власти Киева хотят переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины

Власти Киева хотят переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины
СМИ: В Швеции возрос спрос на билеты в Россию

СМИ: В Швеции возрос спрос на билеты в Россию

 Белый дом: Высылка дипломатов знаменует дальнейшее ухудшение отношений с РФ

Белый дом: Высылка дипломатов знаменует дальнейшее ухудшение отношений с РФ
На Плесецке прошли вторые испытания баллистической ракеты «Сармат»

На Плесецке прошли вторые испытания баллистической ракеты «Сармат»

 Самолеты ВКС шесть раз за неделю вылетали на перехват иностранных разведчиков

Самолеты ВКС шесть раз за неделю вылетали на перехват иностранных разведчиков
«Пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе

«Пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе

 Власти Киева хотят переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины

Власти Киева хотят переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины
СМИ: В Швеции возрос спрос на билеты в Россию

СМИ: В Швеции возрос спрос на билеты в Россию

 Белый дом: Высылка дипломатов знаменует дальнейшее ухудшение отношений с РФ

Белый дом: Высылка дипломатов знаменует дальнейшее ухудшение отношений с РФ
2:05   30 Марта 2018
Весь мир
53

При взрыве автомобиля в Ливии погибли восемь человек

При взрыве автомобиля в Ливии погибли восемь человек

Как минимум восемь человек стали жертвами взрыва автомобиля в ливийском городе Адждабия.

В частности, сообщается, что начиненный взрывчаткой легковой автомобиль был подорван у Восточных ворот города Адждабия, который находится в ста километрах от Бенгази.

Об этом в ночь на пятницу сообщают местные СМИ, приводя данные представителя гуманитарной организации Красный полумесяц. При этом отмечается, что ранения при взрыве получили десять местных жителей.

Также сообщается, что власти города признали произошедшее террористическим актом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#жертвы #происшествия #теракт #чп #ливия #весь мир #взрыв автомобиля #адждабия
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Курды не спят. Эксперт посоветовал российским туристам не терять бдительность в Турции Весь мир
Курды не спят. Эксперт посоветовал российским туристам не терять бдительность в Турции
Сепаратисты продолжают устраивать теракты на территории страны НАТО.
19:38   29 Марта 2018
109
Бизнес шагает в ногу с наукой. Российский АПК получит два высокотехнологичных завода Россия

Бизнес шагает в ногу с наукой. Российский АПК получит два высокотехнологичных завода

18:00   29 Марта 2018
70
Легализация криптовалют может разрушить финансовую систему России Экономика

Легализация криптовалют может разрушить финансовую систему России

15:22   29 Марта 2018
68
Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против» Ближнее зарубежье

Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против»

12:43   29 Марта 2018
3630
Новости smi2.ru
Кузбасский пленник. Кто станет губернатором, когда Тулеева освободят

Кузбасский пленник. Кто станет губернатором, когда Тулеева освободят

 Оператор Yota предложил тариф без голосовой связи

Оператор Yota предложил тариф без голосовой связи

 Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против»

Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против»

 Потерявший в пожаре всю семью кемеровчанин: Двери в кинозал закрыли сами посетители

Потерявший в пожаре всю семью кемеровчанин: Двери в кинозал закрыли сами посетители