В Папуа-Новой Гвинее объявлена угроза возникновения цунами

После землетрясения у восточных берегов Папуа-Новой Гвинеи объявлена угроза цунами. Об этом сообщает Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США.

В центре сообщили о возможности возникновение волн, превышающих уровень прилива на один метр. Угроза цунами объявлена в отдельных районах Папуа-Новой Гвинеи. Также волны высотой до 0,3 метра ожидаются на Соломоновых островах.

Эпицентр подземных толчков, магнитуда которых составила 7,2 балла, располагался в 156 километрах юго-западнее города Кокопо на острове Новая Британия. Очаг залегал на глубине десять километров.