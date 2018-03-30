«Пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе

В пятницу 30 марта в силу вступило очередное – 19-ое по счету – перемирие, приуроченное на этот раз к главному христианскому празднику Пасхе.

Обе стороны конфликта подтвердили свою твердую приверженность выполнению минских договоренностей и вступающему в силу «Пасхальному перемирию», о котором ранее договорилась контактная группа по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Главы стран «нормандской четверки» приветствовали достигнутое соглашение о возобновлении режима тишины. Кроме того, была обозначена важность строгого соблюдения режима прекращения огня и обеспечения эффективной работы наблюдателей СММ ОБСЕ.