В Госдепе рассказали о последствиях закрытия генконсульства США в Петербурге

В Госдепе заявили, что закрытие американского генконсульства в Петербурге отразится на россиянах, которым нужна виза для поездок в США. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, генконсульство в Петербурге занималось в том числе выдачей виз россиянам и проведением собеседований с ними. Она отметила, что когда американская сторона вынуждена закрывать свои объекты и сокращать персонал, то остается меньше людей, которые могут отвечать на соответствующие вопросы.

В Госдепе заявили, что приоритетом США должны быть дела американских гражданам. Науэрт подчеркнула, что закрытие генконсульства подрывает способность Вашингтона делать это.