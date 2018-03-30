​​​​​​​Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Папуа – Новой Гвинее 

Геологическая служба США сообщает о мощном землетрясении магнитудой 7,2, которое произошло у берегов острова Новая Британия в Папуа – Новой Гвинее.

Отмечается, что очаг подземных толчков находился на глубине десяти километров, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 156 километров к юго-западу от города Кокопо.

При этом отмечается, что есть угроза возникновения цунами. Информации о разрушениях или жертвах землетрясений к настоящему времени не поступало.