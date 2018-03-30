В Госдуме заявили, что США намерены устроить «цветную революцию» в России

Госдепартамент США и ЦРУ пытаются провести в России сценарий «цветной революции». Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Шхагошев заявил журналистам, что американские спецслужбы демонстрируют старые привычки в новых условиях. По его мнению, Госдеп и ЦРУ пытаются использовать тот почерк, который был ими задействован на Кавказе в начале девяностых годов минувшего столетия.

Депутат отметил, что американские спецслужбы уже пытались дестабилизировать ситуацию в РФ при помощи информационной и политической поддержки террористов в Чечне. Шхагошев отметил, что почерк не изменился, поменялись только технологии - в частности, активно используются соцсети.