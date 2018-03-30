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1:11   30 Марта 2018
Весь мир
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Президент Чехии указал Лондону на отсутствие доказательств в «деле Скрипаля»

Президент Чехии указал Лондону на отсутствие доказательств в «деле Скрипаля»

Великобритания, обвиняющая Россию в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, не предоставила этому никаких даже косвенных доказательств.

Об этом в эфире телеканала TV Barrandov заявил президент Чехии Милош Земан, отметив, что подозрения Великобритании не являются доказательствами.

«Насколько знаю, Великобритания пока не предложила никаких доказательств. У неё есть подозрения, но подозрения не являются доказательствами», - сказал чешский лидер, комментируя позицию Лондона по инциденту в Солсбери.

Также Земан напомнил о поручении, которое он дал чешской контрразведке – проверить не производилось ли в республике когда-либо то вещество, которое было использовано при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.

При этом президент Чехии отметил, что во внешнеполитической сфере необходимо стремиться к налаживанию отношений, а это делать гораздо труднее, чем все портить.

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Автор: Александр Люблинский
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