Генконсульство РФ в Хьюстоне перегружено работой после закрытия дипмиссии в Сиэтле

Российский генеральный консул в США Александр Писарев заявил, что генконсульство РФ в городе Хьюстон перегружено работой после того, как американские власти закрыли диппредставительство в Сиэтле.

Слова Писарева в четверг вечером приводит РИА Новости.

«У нас начался буквально со вчерашнего дня шквал звонков с просьбой о записи из консульского округа Сиэтл», - заявил генконсул, пояснив, что консульство в Хьюстоне записывает на прием всех, кто обращается, в связи с чем уже образовалась очередь.

Напомним: 26 марта США объявили о высылке из страны 60 российских дипломатов и о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. Данная мера, как объяснили в США, связана с тем, что Вашингтон поддерживает позицию Лондона по «делу Скрипаля».

В четверг 29 марта МИД РФ в качестве ответной меры выслал из Москвы и Екатеринбурга 60 американских дипломатов, а также закрыл генконсульство США в Петербурге.