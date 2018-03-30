RT исключили из сетки телевизионного вещания в Вашингтоне

Транслировавшая эфир RT в Вашингтоне компания-провайдер исключила телеканал из сетки вещания. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, это произошло из-за того, что в США RT принудительно клеймировали статусом «иностранного агента». Симоньян отметила, что канал продолжит вещать в Вашингтоне на других платформах.

Главный редактор телеканала с иронией процитировала экс-спикера Госдепа, напомнив фразу «добро пожаловать на упражнения по транспарентности и демократии».

Позже в RT заявили, что последним днем вещания в Вашингтоне станет 31 марта.