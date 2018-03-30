Госдеп заявил, что Россия «изолирует сама себя»

Официальный представитель американского Госдепартамента Хезер Науэрт прокомментировала решение Москвы на основе принципе взаимности выслать дипломатов тех стран, которые из солидарности с Великобританией ранее выслали российских дипломатов.

При этом Науэрт, выступая на регулярном брифинге для представителей прессы, добавила:

«Насколько я понимаю, РФ намеревается предпринять аналогичные меры к 28 другим странам, которые выразили солидарность с Великобританией. Россия сама изолирует себя, продолжая бесстыдно игнорировать факт химической атаки ( в Солсбери)».

Напомним: ранее в четверг МИД РФ заявил, что из России в качестве ответной меры высылаются 60 американских дипломатов – 58 сотрудников посольства США в Москве и двое из Генконсульства США в Екатеринбурге.

Перед этим в понедельник 26 марта США, а также еще более 20 стран, заявили о том, что согласны с Великобританией, которая обвиняет Россию в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, и в качестве ответной меры высылают российских дипломатов. При этом США сообщили о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле.