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0:41   30 Марта 2018
Весь мир
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Госдеп заявил, что Россия «изолирует сама себя»

Госдеп заявил, что Россия «изолирует сама себя»

Официальный представитель американского Госдепартамента Хезер Науэрт прокомментировала решение Москвы на основе принципе взаимности выслать дипломатов тех стран, которые из солидарности с Великобританией ранее выслали российских дипломатов.

При этом Науэрт, выступая на регулярном брифинге для представителей прессы, добавила:

«Насколько я понимаю, РФ намеревается предпринять аналогичные меры к 28 другим странам, которые выразили солидарность с Великобританией. Россия сама изолирует себя, продолжая бесстыдно игнорировать факт химической атаки ( в Солсбери)».

Напомним: ранее в четверг МИД РФ заявил, что из России в качестве ответной меры высылаются 60 американских дипломатов – 58 сотрудников посольства США в Москве и двое из Генконсульства США в Екатеринбурге.

Перед этим в понедельник 26 марта США, а также еще более 20 стран, заявили о том, что согласны с Великобританией, которая обвиняет Россию в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, и в качестве ответной меры высылают российских дипломатов. При этом США сообщили о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #политика #весь мир #госдеп сша #ответные меры #высылка дипломатов #самоизоляция
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