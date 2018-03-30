В Минобороны РФ опровергли сообщения о разведке авиации Израиля в Сирии

Сообщения СМИ о том, что истребители Израиля якобы обманули российские радары в Сирии, не соответствуют действительности. Об этом заявил источник в Минобороны РФ.

Как отмечается, опубликованная в ряде СМИ информация со ссылкой на иностранный источник о том, что израильские истребители обманули российские радары в Сирии и провели разведку на большой высоте является «полной глупостью».

В ведомстве отметили, что любой летательный аппарат на большой высоте становится легко обнаруживаемым и уязвимым для систем ПВО многих стран. Источник подчеркнул, что российские средства ПВО в Сирии надежно защищают российские военные объекты в Хмеймиме и Тартусе.

Ранее кувейтские СМИ сообщили, что два истребителя F-35 ВВС Израиля провели разведывательную операцию в пространстве Ирана и Сирии, якобы оставшись незамеченными.