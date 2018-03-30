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0:25   30 Марта 2018
Весь мир
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​​​​​​​Венесуэла назвала безосновательными обвинения в адрес РФ по «делу Скрипаля»

​​​​​​​Венесуэла назвала безосновательными обвинения в адрес РФ по «делу Скрипаля»

Венесуэла выразила озабоченность в связи с деятельностью ряда стран, выславших российских дипломатов в знак с солидарности с Великобританией по «делу Скрипаля».

Об этом говорится в заявлении МИД Венесуэлы, обнародованном в четверг.

«Президент Николас Мадуро от имени правительства и народа Венесуэлы выражает солидарность с правительством и народом России», - говорится в сообщении.

Мадуро, по сообщению внешнеполитического ведомства, с озабоченностью смотрит на действия США и ряда европейских стран, которые на базе выдвинутых в адрес РФ безосновательных обвинений в причастности к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля, приняли решение о высылке российских дипломатов.

​​​​​​​Венесуэла назвала безосновательными обвинения в адрес РФ по «делу Скрипаля»

Также в сообщении говорится, что Венесуэла призывает международное сообщество прекратить подобные действия, которые нарушают международное право и дипломатические конвенции и ведут лишь к росту нестабильности и напряженности.

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Автор: Александр Люблинский
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