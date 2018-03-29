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Власти Киева хотят переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины

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23:51   29 Марта 2018
Россия
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​​​​​​​Власти Волоколамского района объявили о введении режима ЧС

​​​​​​​Власти Волоколамского района объявили о введении режима ЧС

Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Московской области Андрей Вихарев объявил о введении в районе режима чрезвычайной ситуации.

Об этом Вихарев заявил жителям района, которые в четверг вечером собрались на митинг у здания местной администрации. Исполняющий обязанности главы района вышел к митингующим и заявил, что решение о введении в районе режима чрезвычайной ситуации было принято в ходе заседания местной комиссии по ЧС. 

«Ситуация зашла слишком далеко. Местная власть и, конечно, сам полигон создал эту проблему — не выполнялись элементарные требования экологической безопасности, не соблюдались технологии», — подчеркнул при этом Вихарев, отметив, что на данный момент в районе действует режим повышенной готовности.

По словам Вихарева, решение о введении в Волоколамске режима ЧС будет согласовано с областной комиссией 30 марта, после чего местные власти запустят соответствующую процедуру.

Напомним: ситуация в Волоколамске, где в ночь на 29 марта на мусорном полигоне «Ядрово» вновь был зафиксирован выброс свалочного газа, находится на личном контроле у губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ранее власти района уже установили шесть станций экологического мониторинга, расположив их в самом Волоколамске, и в деревнях Ченцы, Нелидово и Трехмарьино. Также сообщалось, что на полигоне «Ядрово» началась откачка фильтрата.  

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Автор: Александр Люблинский
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