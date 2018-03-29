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 США оставили за собой право на дальнейшие антироссийские меры

США оставили за собой право на дальнейшие антироссийские меры
23:26   29 Марта 2018
Весь мир
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США оставили за собой право на дальнейшие антироссийские меры

США оставили за собой право на дальнейшие антироссийские меры

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила на брифинге, что Соединенные Штаты оставляют за собой право на принятие в отношении России дальнейших мер.

Таким образом представитель Госдепа прокомментировала сообщение о том, что российские власти приняли решение выслать из России 60 американских дипломатов – 58 сотрудников консульства США в Москве и двух сотрудников консульства США в Екатеринбурге.

«Мы ещё изучаем детали принятых Россией мер, но я скажу ещё раз, что мы оставляем за собой право на дальнейшие действия по любым российским ответным мерам, направленным против США», - заявила Хезер Науэрт.

При этом представитель Госдепа заявила, что Москва своими действиями демонстрирует свою незаинтересованность в диалоге с Вашингтоном по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомним: в понедельник 26 марта США заявили о высылке из страны 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии РФ при ООН, в связи с якобы причастностью Москвы к «делу Скрипаля».

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Автор: Александр Люблинский
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