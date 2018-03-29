США оставили за собой право на дальнейшие антироссийские меры

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила на брифинге, что Соединенные Штаты оставляют за собой право на принятие в отношении России дальнейших мер.

Таким образом представитель Госдепа прокомментировала сообщение о том, что российские власти приняли решение выслать из России 60 американских дипломатов – 58 сотрудников консульства США в Москве и двух сотрудников консульства США в Екатеринбурге.

«Мы ещё изучаем детали принятых Россией мер, но я скажу ещё раз, что мы оставляем за собой право на дальнейшие действия по любым российским ответным мерам, направленным против США», - заявила Хезер Науэрт.

При этом представитель Госдепа заявила, что Москва своими действиями демонстрирует свою незаинтересованность в диалоге с Вашингтоном по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомним: в понедельник 26 марта США заявили о высылке из страны 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии РФ при ООН, в связи с якобы причастностью Москвы к «делу Скрипаля».