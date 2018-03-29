​​​​​​​Науэрт не ответила на вопрос, были ли высылаемые из РФ дипломаты шпионами

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт, общаясь с журналистами на брифинге, не стала отвечать на вопрос – были ли шпионами американские дипломаты, высылаемые из России.

Напомним: о высылке 60 американских дипломатов из России в четверг заявил МИД РФ послу США в Москве, пояснив, что данное решение было принято исходя из принципов взаимности.

Во время регулярного брифинга в госдепартаменте США журналисты задали пресс-секретарю ведомства вопрос, были ли шпионами высылаемые из России американские дипломаты.

«Они работают в госдепартаменте, они наши коллеги, которые очень усердно работают», - заявила в ответ Хезер Науэрт, при этом она добавила: - «Могу сказать, что Россия дала нам список из 60 имен, мы изучаем его, и мы ответим соответствующим образом».

Напомним: в понедельник 26 марта США объявили 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии РФ в ООН, персонами нон грата, заявив, что он занимались шпионской деятельностью. Россия в ответ выслала со своей территории 60 американских дипломатов, заявив, что их деятельность несовместима с дипломатическим статусом.