​​​​​​​Трамп: США могут в скором времени уйти из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Соединенные Штаты могут уйти из Сирии после того, как окончательно «вышибут дух» из ИГ (запрещенной в России террористической группировки).

С таким заявлением американский лидер выступил в четверг в Ричфолде в штате Огайо.

«Мы вышибаем дух из ИГ, мы уйдем из Сирии, типа, очень скоро. Пусть другие люди теперь позаботятся об этом», - заявил Трамп, в частности.

При этом президент США пообещал собравшимся, что террористы ИГ полностью утратят контроль над занимаемой ими сейчас сирийской территорией. Американские военные, по словам Трампа, очень скоро покинут Сирию и вернутся туда, где хотят быть – в свою страну, которой они принадлежат.