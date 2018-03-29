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Власти Киева хотят переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины

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22:39   29 Марта 2018
Россия
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​​​​​​​Косачев: Россия должна зеркально отвечать на санкции Запада

​​​​​​​Косачев: Россия должна зеркально отвечать на санкции Запада

Глава Международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал высылку российских дипломатов из США, заявив, что России необходимо всегда отвечать на санкционную политику Запада, действуя твердо, системно и зеркально.

Напомним: ранее в четверг российский МИД вызвал американского посла в РФ, и заявил ему, что, после высылки 60 российских дипломатов из США, действуя на основе принципа взаимности, Москва высылает сотрудников посольства США в российской столице и еще двух из консульства США в Екатеринбурге. При этом сообщалось, что высылаемые американские дипломаты объявляются в России персонами нон грата в связи с их деятельностью, «несовместимую с дипломатическим статусом». Указанные 60 дипломатов должны покинуть российскую территорию до 5 апреля текущего года. Также было объявлено о том, что до 31 марта будет закрыто генконсульство США в Санкт-Петербурге.

«С самого начала считал зеркальность главным принципом российской реакции на происходящее. Наши оппоненты должны иметь возможность посмотреть на себя в зеркало, чтобы ужаснуться увиденному и содеянному с их стороны», - заявил Косачев по этому поводу. Его слова приводит РИА Новости.

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Автор: Александр Люблинский
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