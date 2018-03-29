​​​​​​​Минобороны: Ракета «Союз-2.1В» успешно запущена с космодрома Плесецк

Воздушно-Космические силы РФ в четверг произвели с космодрома Плесецк успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1В».

Об этом сообщает российское Министерство обороны.

«В четверг в 20:38 по московскому времени с пусковой установки государственного испытательного космодрома Плесецк успешно осуществлён пуск ракеты-носителя лёгкого класса «Союз-2.1В», - заявили представители оборонного ведомства.

При этом уточняется, что космический аппарат в установленное время благополучно вышел на расчетную орбиту. Выведение космического аппарата на целевую орбиту, по словам представителей Минобороны, займет несколько часов.