Пять человек сгорели заживо в массовом ДТП в Мексике

В Мексике на трассе Морелия – Синапекуаро в четверг произошло столкновение трех транспортных средств – грузовика, внедорожника и легкового автомобиля.

Как сообщает новостной портал Excelsior, в страшном ДТП погибли пять человек, которые сгорели заживо.

Отмечается, что все погибшие были пассажирами легкового автомобиля, который от столкновения загорелся. Люди, находившиеся во внедорожнике, пострадали и были госпитализированы. Особо подчеркивается, что водитель грузовика не пострадал и скрылся с места смертельной аварии.