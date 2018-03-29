МИД Австрии потребовал расследования по «делу Скрипаля»

Инцидент с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании требует тщательного расследования. С таким заявлением в четверг выступила глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

При этом министр отметила, что Вена оставит открытыми каналы общения с Россией и не собирается прибегать к высылке российских дипломатов.

«Мы никогда не практиковали высылку дипломатов», - заявила Карин Кнайсль, добавив при этом: - «Дипломатия — это нечто большее, чем обоюдное выдвижение меморандумов. Это работа над нюансами».

Напомним: ранее Великобритания выслала 23 российских дипломата, заявив, что этот шаг является ответной мерой на действия России, причастной к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Также британская сторона призвала другие страны последовать ее примеру. В понедельник 26 марта США, Канада, Украина и ряд европейских стран – всего более 20 государств заявили о высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». При этом Австрия назвала выдвинутые в адрес РФ обвинения «бессмысленными» и предложила себя в качестве посредника для возобновления диалога между Москвой и Лондоном.